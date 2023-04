Che cos’è il codice SWIFT per i pagamenti internazionali

SWIFT è la Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali. Per codice SWIFT si intende un codice identificativo aziendale (BIC) utilizzato da banche e fornitori di servizi di pagamento quando effettuano bonifici internazionali.

A cosa servono SWIFT/BIC

I codici SWIFT/BIC, conosciuti anche come numeri SWIFT, sono stringhe numeriche a 8 o 11 cifre usati per identificare diverse organizzazioni bancarie e filiali quando si fanno pagamenti all’estero. Se stai inviando o ricevendo un pagamento internazionale, potrebbe venirti richiesto un codice BIC. I codici BIC possono anche essere indicati come codici SWIFT/BIC o solo codici SWIFT. Entrambi i codici rientrano negli standard ISO 9362. Sono utilizzati in tutto il mondo per identificare le filiali bancarie quando effettui pagamenti internazionali, assicurandoti che il tuo denaro arrivi nel posto giusto. Se stai inviando un pagamento internazionale, assicurati che il codice SWIFT che hai sia corretto. Gli errori possono causare ritardi, causare la restituzione del pagamento o persino l'invio al conto sbagliato. Puoi fare una verifica anche facendo una semplice ricerca su Google.

Qual è la differenza tra i codici SWIFT e BIC?

SWIFT è l'acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. BIC è l'abbreviazione di Bank Identifier Code. SWIFT, dunque, è l'organismo emittente che controlla l'uso dei codici BIC. Tuttavia, i termini codici SWIFT e codici BIC - e persino codici SWIFT/BIC - sono usati in modo intercambiabile. Questi codici sono numeri di riferimento standardizzati assegnati dalla società SWIFT alle banche e a una serie di altre istituzioni finanziarie e non finanziarie.

Come si legge un codice SWIFT

Come abbiamo già visto, un codice SWIFT o BIC (Bank Identifier Code) viene utilizzato per identificare la banca beneficiaria di un bonifico (o banca di destinazione). È un codice alfanumerico internazionale che può essere composto da 8 o 11 caratteri e determina i codici bancari che servono per effettuare o ricevere un bonifico internazionale. Un esempio potrebbe essere una stringa come questa nel caso di 8 cifre: AAAA BB CC GG Se si parla di 11 cifre lo SWIFT potrebbe comparire così: AAAA BB CC GG XXX Cosa significano?

- Il codice di 8 caratteri dà informazioni su codice bancario, AAAA, sul prefisso del Paese, BB e sul codice della località, CC. - Nel codice di 11 caratteri, oltre ai dati spiegati sopra, ci sono 3 caratteri in più alla fine e sono facoltativi. Quelle cifre (XXX) includono le informazioni sulla filiale. In mancanza di dettagli relativamente all’ufficio, si fa riferimento alla sede principale dell’istituto di credito.

Sicurezza e codici SWIFT

Quando si effettua un bonifico internazionale a favore di un’altra persona, la banca ordinante genera un messaggio crittografato (codice BIC o codice SWIFT, appunto). Un simile messaggio è importante perché comprende dettagli come la data in cui è effettuato il pagamento, le valute, ma anche attraverso quale banca o circuito viene fatta l’operazione. Costituisce dunque la prova che il bonifico internazionale è stato irrevocabilmente effettuato e garantisce sicurezza (e informazioni) al ricevente.

E il codice IBAN?

A seconda di dove è diretto il pagamento internazionale che effettui, potrebbe servire anche un IBAN da indicare oltre al codice SWIFT. IBAN è l'acronimo di International Bank Account Number (puoi generarlo usando un calcolatore IBAN online o un validatore IBAN per generare e controllare il tuo codice). Gli IBAN funzionano in modo simile ai codici SWIFT, ma non vengono utilizzati a livello globale. Gli IBAN, infatti, con 27 caratteri alfanumerici, sono comunemente richiesti per i pagamenti in Europa e Medio Oriente, ad esempio, ma non vengono utilizzati in Nord America o in Australia. Controlla pertanto i requisiti per il Paese in cui stai inviando denaro, per assicurarti di avere tutte le informazioni necessarie per elaborare il tuo pagamento in modo sicuro.