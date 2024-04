Circa 1450 soci per 4.600 ettari Cantine Riunite & Civ, azienda vitivinicola italiana di rilievo, produce vini frizzanti come Lambrusco e Prosecco. Basata su 1.450 soci viticoltori, garantisce qualità e tracciabilità con 8 centri di vinificazione. Sede a Campegine, con stabilimenti in zone prestigiose delle province di Reggio Emilia, Modena e Treviso. Marchi noti includono Riunite, Cavicchioli e Maschio dei Cavalieri.