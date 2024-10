Cessione del quinto, un finanziamento sempre più richiesto

Roma, 14 ottobre 2024 – In situazioni di scarsa liquidità o dinanzi a spese impreviste o di difficile gestione, è possibile ricorrere ad un finanziamento molto conosciuto e scelto dagli italiani, per accedere al quale è comunque utile conoscere alcune condizioni ed evitare errori comuni. Stiamo parlando della cessione del quinto, un finanziamento rivolto sia a dipendenti pubblici che privati, ma che può essere concesso anche ai pensionati.

In cosa consiste

La durata massima è di 10 anni, ed è obbligatoriamente accompagnato da un'assicurazione che copra il rischio di morte o di perdita involontaria del lavoro da parte del richiedente. Ogni mese viene restituita una quota dell'importo ottenuto, pari al 20% massimo della pensione o dello stipendio, trattenuta direttamente dal datore di lavoro, che ovviamente per i pensionati è l'ente previdenziale. E' comunque possibile estinguere in qualsiasi momento il finanziamento, mentre la richiesta di rinnovo non può avvenire se non dopo aver pagato almeno il 40% delle quote. In caso di rinnovo, è possibile che l'istituto che concede il prestito applichi un interesse maggiore, e comunque una parte dell'importo che viene erogato, è utilizzato per estinguere il precedente. In ogni caso, non vi sono obblighi di restare con la stessa banca, ed è dunque possibile farsi erogare un prestito a condizioni migliori da un altro istituto di credito, mantenendo la formula della cessione del quinto, dopo aver estinto il precedente finanziamento.

I dati del terzo trimestre 2024

Continuano a calare i tassi di interesse nel terzo trimestre, ottenuti con la cessione del quinto. A rilevarlo è l'Osservatorio di Segugio.it. Ad agosto, il miglior tasso per i dipendenti pubblici è sceso dal 4,69% al 4,52%, mentre per i privati il migliore è calato dal 6,12% al 5,90%. Sale invece quello per i pensionati, che passa dal 5,89% al 6,06%.

In ogni caso le offerte di cessione del quinto rimangono più convenienti di quelle per un prestito classico, il cui miglior tasso è stato del 6,72%. La metà delle domande, il 49,6%, è arrivato da privati, seguiti dai dipendenti pubblici col 31,8% e dai pensionati col 18,6%. Al Nord prevale il settore privato (58,4%), al Sud e nelle Isole le domande da parte dei due settori sono più bilanciate (38,5% privato e 40,1% pubblico). Al Nord le richieste sono state pari al 31,7% del totale, al Centro il 23,7%, al Sud e nelle Isole il 44,6%.