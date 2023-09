Caro benzina, gli italiani non rinunciano all’auto. Anche se costa fino a 300 euro al mese

Roma, 22 settembre 2023 - L’aumento del costo della benzina sta influenzando le abitudini degli italiani? Non più di tanto. Secondo un’indagine, condotta dal centro studi di AutoScout24 - mentre oggi si discute del bonus di 80 euro -, più di otto italiani su dieci si dicono preoccupati dal caro benzina, ma solo un quarto ha già cambiato le proprie abitudini alla guida.

Gli italiani non rinunciano alla macchina

Le auto, spiega AutoScout24, rimangono il mezzo di trasporto preferito dalla maggioranza degli italiani, utilizzate almeno cinque volte a settimana da quasi il 70% della popolazione. E questo si riflette anche nel portafoglio: il 53% degli automobilisti spende tra 100 e 300 euro al mese per mettere il carburante, mentre il 14% ne spende ben oltre i trecento. L’indagine del noto marketplace è chiara: nonostante l'82% degli intervistati si dichiari preoccupato per il caro benzina, solo il 25% ha apportato cambiamenti significativi alle proprie abitudini quotidiane; un ben 36%, invece, si dichiara pronto a prendere provvedimenti se la situazione non cambia, mentre il restante 40% non crede che gli aumenti andranno a influenzare le proprie abitudini.

Le strategie di risparmio

A quanto sembra, il 72% degli italiani per risparmiare sembrano preferire distributori di benzina self-service rispetto ai serviti; il 60% va a caccia delle stazioni di rifornimento più convenienti mentre il 41% cerca di ridurre i consumi stando attenti allo stile di guida.

Caro benzina, di chi è la colpa?

Secondo il 43% degli italiani la colpa è del governo. Un 37% percento pensa invece che la responsabilità sia delle stesse compagnie petrolifere. C’è chi guarda un po’ più in là e menziona l’Unione europea è la guerra. Fuori dalle responsabilità, invece, le singole stazioni di rifornimento.

Quanto costa la benzina

Il prezzo medio da self service è in media di 2,005 euro al litro per la benzina, 1,942 euro per il diesel. Passando al servito, la media del costo del carburante lievita a 2,139 euro mentre il diesel servito 2,076 euro al litro.