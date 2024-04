Borsa: l'Asia chiude in rialzo, si guarda alla Cina

Le Borse asiatiche chiudono in terreno positivo con gli investitori che guardano alla ripresa economica della Cina. Sotto i riflettori restano il tema del taglio dei tassi e gli sviluppi in Medio Oriente sulle tensioni geopolitiche. Chiusura in netto aumento per Tokyo (+1,24%). Sul fronte dei cambi lo yen interrompe la fase di indebolimento sul dollaro, dai minimi in 34 anni, a 156,70, e sull'euro a 167,50. A contrattazioni ancora in corso sono positive Hong Kong (+0,1%), Seul (+0,2%) e Mumbai (+0,4%). Deboli Shanghai (-0,1%) e Shenzhen (-0,5%). Sul fronte macroeconomico in arrivo il Pil del primo trimestre e l'inflazione dell'Eurozona, Italia, Francia e Spagna. Dalla Germania il Pil, la disoccupazione, i prezzi all'importazione e le vendite al dettaglio. Dagli Stati Uniti il costo del lavoro, l'indice di fiducia dei consumatori e le variazioni settimanali delle scorte di petrolio (Api).