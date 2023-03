Milano, 30 Marzo 2023 – Carlo Alberto Buttarelli è il nuovo presidente di Federdsitribuzione. La decisione è stata assunta nel corso dell’Assemblea annuale delle aziende associate, che ha nominato Carlo Alberto Buttarelli nuovo Presidente di Federdistribuzione. Il Presidente Buttarelli, in carica da oggi, succede ad Alberto Frausin, al quale l'assemblea ha rivolto “il ringraziamento degli associati per il ruolo svolto negli anni di mandato”. Il neo presidente assume l'incarico in un periodo estremamente importante per l'evoluzione della grande distribuzione in Italia.

Il nuovo presidente

Carlo Alberto Buttarelli, 65 anni, ha maturato una solida esperienza nel settore GDO Grande Distribuzione Organizzata, frutto di un lungo percorso professionale maturato in diverse aziende, tra cui il Gruppo Lombardini, dove ha ricoperto diversi ruoli fino alla carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale, il Gruppo Unicomm, dove ha guidato la Direzione Commerciale, Leader Price Italia, per il quale ha operato in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, e in imprese associate ai gruppi Despar e Sigma come Amministratore Delegato e Direttore Generale. Da Gennaio 2020 ha ricoperto il ruolo di Direttore Ufficio Studi e Relazioni di Filiera di Federdistribuzione, e da maggio 2021 la carica di Consigliere Delegato di ADM - Associazione Distribuzione Moderna. “Sono molto onorato di ricevere questo incarico e ringrazio gli associati per la fiducia che mi hanno accordato”, ha dichiarato Carlo Alberto Buttarelli. “Federdistribuzione rappresenta con competenza e concretezza un settore fatto di tante imprese della Distribuzione Moderna, alimentare e non alimentare, che rivestono un ruolo centrale all’interno del Sistema Paese. Aziende e lavoratori che ogni giorno offrono un prezioso servizio a milioni di persone e che affrontano le numerose sfide di un mercato in costante cambiamento. Come Federazione, il nostro impegno è di essere accanto a loro per creare le condizioni necessarie ad accompagnarne lo sviluppo e la crescita, continuando ad agire come interlocutore di riferimento nel dibattito pubblico e istituzionale”.

Federdistribuzione

Federdistribuzione, da oltre sessant’anni, riunisce e rappresenta le aziende della Distribuzione Moderna, alimentare e non alimentare, che operano con reti di negozi fisici e attraverso i nuovi canali digitali. Le imprese associate a Federdistribuzione realizzano un giro d’affari di 74,5 miliardi di euro (di cui 10,7 miliardi di euro in franchising), con una quota pari al 53% del totale fatturato della Distribuzione Moderna; hanno una rete distributiva di oltre 17.400 punti vendita (di cui 7.600 in franchising), danno occupazione a più di 225.000 addetti e rappresentano il 32% del valore dei consumi commercializzabili. Federdistribuzione è operativa a livello locale, nazionale ed europeo con attività mirate a creare le migliori condizioni per favorire la crescita delle aziende e per contribuire allo sviluppo economico del Paese.