Carburanti, nuovi aumenti per benzina e diesel. Cosa sta succedendo

Roma, 8 gennaio 2025 - Aumentano ancora i prezzi dei carburanti: la benzina tocca quota 1,8 euro al litro (modalità self service), 3 centesimi in più di fine 2024. Il gasolio segna 1,69 euro al litro, prezzi medi nazionali, mentre è in calo il Gpl a 0,73 al litro. Il mentano invece torna sopra 1,5 euro/kg, rispetto al 1,43 di fine anno.

Nella sua consueta rilevazione Staffetta Quotidiana sottolinea come l'andamento dei prezzi al rialzo risenta dell'aumento del costo di miscelazione dei biocarburanti, salito di 2 centesimi dal primo di gennaio, "un balzello che vale circa due centesimi al litro".

Secondo le registrazioni della mattina di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina, ma anche del gasolio. Q8 ha alzato di un centesimo il gasolio, mentre Tamoil è andato su di 2 centesimi per la benzina.

Quotidiano Energia, sulla base dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, conferma e sottolinea come a fronte di quotazioni internazionali dei raffinati poco mosse, nella rete carburanti italiana arrivano ancora rialzi.

Secondo l’elaborazione di QE il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,786 euro/litro (1,785 il dato del 6 gennaio), con variazioni nelle compagnie tra 1,777 e 1,801 euro/litro (no logo 1,770). Il diesel self è a 1,689 euro/litro (rispetto a 1,688), con variazioni tra 1,681 e 1,706 euro/litro (no logo 1,673).

Modalità servito la benzina è 1,926 euro/litro (1,925 il 6 gennaio), con variazioni prezzi tra 1,862 e 2,006 euro/litro (no logo 1,828). Il diesel servito tocca i 1,828 euro/litro (contro 1,827), con variazioni tra le compagnie tra 1,768 e 1,911 euro/litro (no logo 1,731). Nel Gpl i prezzi medi sono tra 0,742 e 0,763 euro/litro (no logo 0,731). Nel metano variano da 1,436 a 1,495 euro/kg (no logo 1,449).