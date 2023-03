Stop alle multe sulle calze da neve, ecco perché. Gli errori da evitare se c'è ghiaccio

Auto senza assicurazione: perché la multa è valida anche per parcheggio in luogo privato

Roma, 21 gennaio 2023 - Gomme termiche e calze da neve per auto: ecco cosa sapere e gli errori da evitare quando le strade sono ghiacciate.

Stop alle multe sulle calze da neve: ecco percvhé

Gomme da neve

Ora che l'inverno è arrivato davvero con la neve, le gomme termiche sono non soltanto un obbligo ma uno strumento fondamentale di sicurezza. Pressoché tutte le regioni italiane hanno tratti stradali o autostradali soggetti a tale obbligo e i due terzi delle Province hanno adottato misure di limitazione del traffico in inverno in assenza di corretto equipaggiamento.

I controlli e le multe

Ricorda il sito dell'Asaps: "Gli organi di polizia stradale possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti e, in caso di mancanza o inefficienza dei dispositivi prescritti (pneumatici invernali o catene), procedere all’applicazione della sanzione amministrativa da euro 87 a euro 344, prevista - rispettivamente - dall’art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato, ovvero dall’art. 7, comma 13 del C.d.S se in centro abitato".

Ricorda inoltre l'associazione di Giordano Biserni: "In proposito, non va inoltre dimenticato che restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale previsti dall’art. 192, comma 3 del C.d.S., cioè di ordinare ai conducenti dei veicoli che, non muniti di mezzi antisdrucciolevoli, possono determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada, di non proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati ovvero, se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali di abbandonare l’autostrada (art. 175, comma 2, lett. h) e comma 17 del C.d.s.)".

Calze da neve

Multe 'congelate' invece sulle calze da neve, che in passato venivano sanzionate. Sempre Asaps ricorda che "in attesa del decreto ministeriale di recepimento della nuova norma" che ne "autorizzerà l'utilizzo, il ministero dell'Interno con circolare del 27.10.2022, ha dato disposizioni" di non sanzionarle.

"Ghiaccio, gli errori da evitare alla guida"

Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona, lancia un appello: "Attenzione, siamo entrati nel vero inverno. Quindi tutti, da chi guida un'utilitaria a chi è al volante di un autocarro, devono dotarsi di pneumatici termici e tenere sempre a bordo le catene. Altrimenti rischiamo di ritrovarci con le strade bloccate da veicoli intraversati".

Ma quali sono gli errori da evitare alla guida quando ci sono neve e ghiaccio? Mette in fila Altamura: "Innanzitutto bisogna assolutamente ridurre la velocità, anche perché le frenate non hanno la stessa efficacia e anzi possono diventare pericolose. Quindi dobbiamo avere una guida prudente, tenendo entrambe le mani sul volante, insomma mettendo bene in pratica quelle cose che si studiano a scuola guida. Terzo aspetto: massima attenzione soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio e della sera, quando magari la strada è poco illuminata e abbiamo così una percezione ridotta di qualsiasi ostacolo, dai pedoni ai ciclisti agli animali selvatici".