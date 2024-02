Btp Valore al via. Rendimento minimo garantito al 3,25%

Il nuovo Btp Valore ai nastri di partenza. Lunedì 26 febbraio scatta la terza emissione pensata per le famiglie e i piccoli risparmiatori. A partire da lunedì, e fino a venerdì primo marzo (fino alle ore 13) – salvo chiusura anticipata – sarà possibile acquistare il titolo, che ha una durata di sei anni (contro i 4 anni del primo collocamento e i 5 del secondo). Le cedole verranno pagate ogni tre mesi, con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo, sulla base di un meccanismo ‘step up‘ di 3+3 anni. I tassi minimi garantiti sono del 3,25% per i primi tre anni, per poi salire al 4% dal quarto anno in poi. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato alla chiusura dell‘emissione.