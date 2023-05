Btp Valore 2023, prima emissione su misura per i piccoli rispamiatori: più facili da comprare. Ecco come fare

Il ministero dell’Economia rompe gli indugi e lancia sul mercato un nuovo titolo pubblico destinato soprattutto alle famiglie e ai risparmiatori individuali. E’ il Btp Valore, che sarà collocato a giugno. L’obiettivo del governo è quello di coprire parte del debito pubblico con investitori individuali, considerati più stabili rispetto a quelli istituzionali o ai grandi fondi. Non sarà riservato, però, solo agli italiani, come pure era stato ventilato in passato. Ma ecco come funziona e quali sono le caratteristiche del nuovo Btp.

I Btp Valore 2023

Il titolo viene lanciato sulla piattaforma Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa San Paolo e Unicredit. Il risparmiatore può sottoscrivere direttamente tramite home banking, oppure comprando il titolo allo sportello bancario o alla Posta, come già avviene per i Btp Italia e Btp Futura. Non ci sarà una fase riservata alle prenotazioni degli operatori professionali, anche se successivamente alla quotazione in linea teorica sarà possibile anche per gli operatori professionali comprare il titolo (che tuttavia dovrebbe essere un'ipotesi piuttosto residuale).

Si può sottoscrivere il Btp valore a partire da un minimo investimento di 1.000 euro. Il primo Btp Valore avrà una durata pari a 4 anni e un premio fedeltà per i risparmiatori che lo deterranno fino alla scadenza. Anche per il Btp Valore si applica sul rendimento la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l'esenzione dalle imposte di successione, sia sulle cedole sia sul premio fedeltà. Come sempre, sarà possibile per i sottoscrittori cedere interamente o in parte il titolo prima della scadenza. Non si tratta di un'asta, ma di un collocamento e il Mef si impegna a corrispondere a chi ne fa richiesta l'intero ammontare domandato.

Il Btp avrà cedole crescenti nel tempo già fissate in anticipo. I tassi verranno comunicati poco prima dell'emissione. Non sarà indicizzato ma avrà il premio fedeltà per chi lo conserva fino alla scadenza dei quattro anni.

Per la collocazione dei Btp Valore, annuncata nelle ultime ore dal Mef, bisognerà attendere il mese di giugno 2023. La cui prima emissione avrà infatti luogo da lunedì 5 a venerdì 9 giugno (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata.