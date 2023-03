Btp, cosa sono e quando conviene investire

È corsa all'acquisto di Btp. Il Tesoro ha collocato il nuovo a 20 anni con scadenza settembre 2043. La domanda complessiva ha superato i 26,5 miliardi per un importo di 7 miliardi di euro. Il rendimento del titolo è stato fissato a 12 punti base sul tasso del Btp primo marzo 2041, rispetto alle prime indicazioni di rendimento in area 14 punti. I Btp sono considerati un titolo 'sicuro', eppure nel 2022 chi li aveva in portafoglio ha scoperto, suo malgrado, che possono perdere il 20%. Come si deve comportare il risparmiatore? Lo abbiamo chiesto ad un esperto, il consulente finanziario Giuseppe Cloza, autoreautore di vari libri sul tema e del sito bassafinanza.com. Tesoro: tassi in rialzo in asta Btp Il 2023 sarà l'anno dei Btp? Non esiste una risposta. Per rispondere dovremmo sapere come andranno i tassi di interesse, cosa decideranno le banche centrali, cosa faranno i governi per contenere l'inflazione, cosa succederà alla guerra in Ucraina, quale sarà l'andamento dei prezzi energetici e delle materie prime... Chi fa investimenti sulla base di previsioni può facilmente trovarsi ad affrontare sorprese negative. Come stanno andando oggi i Btp? I Btp sono obbligazioni emesse dallo Stato. Più lunga è la loro durata,...