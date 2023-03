Riforma fiscale 2023, la bozza in Pdf. Cambia l'Irpef, verso la flat tax per tutti

Giancarlo Giorgetti

Per approfondire:

Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok alla legge delega per la riforma fiscale. Un provvedimento destinato a cambiare radicalmente un sistema di tasse e imposte come mai avvenuto dagli anni '70 ad oggi.

La Riforma

Con la riforma dell'Irpef, spiega il Mef, si garantisce l'equità orizzontale, attraverso la riduzione della pressione fiscale, passando da 4 a 3 aliquote e con l'obiettivo della flat tax per tutti. Inoltre viene garantita la razionalizzazione e semplificazione dell'intero sistema Irpef (Redditi agrari, fabbricati, finanziari, da lavoro dipendente, autonomo, d'impresa e diversi). La delega prevede anche la revisione delle tax expenditures, (oggi più di 600 voci) e l'equiparazione della no tax area per lavoratori dipendenti (8174 euro e pensionati 8500 euro).

La bozza in Pdf

Per quanto riguarda le imprese - prosegue la nota - è prevista una riduzione dell'attuale aliquota Ires per chi investe e\o assume. Ci sarà anche una graduale eliminazione dell'Irap. Con l'istituzione del concordato preventivo biennale e il rafforzamento dell'adempimento collaborativo si riscrivono le regole della lotta all'evasione fiscale che diventa preventiva e non più repressiva.