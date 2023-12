Borse di studio per 160mila euro al Coni. Genereranno un impatto sociale triplo Banca Ifis ha donato al Coni, per il terzo anno consecutivo, un finanziamento di 160mila euro destinato a borse di studio per i medagliati juniores del 2023, con un impatto sociale stimato in 526mila euro. In tre anni, il valore complessivo delle borse è di circa 500mila euro.