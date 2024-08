Borsa di Tokyo crolla per timori di recessione Usa: è la maggior flessione di sempre (-12%)

Roma, 5 agosto 2024 – Profondo rosso alla Borsa di Tokyo che segna la maggiore flessione giornaliera di sempre. I mercati asiatici crollano per i timori di una recessione negli Usa, con gli ordinativi di giugno che hanno segnato un netto calo del 6,6% e la disoccupazione in salita al 4,3% a luglio. Alla Borsa di Tokyo l'indice azionario Nikkei 225 ha perso il 12,9% passando a 31.290,63, un andamento che ricorda il “lunedì nero" del 1987 quando l'indice aveva ceduto oltre il 14%. La Borsa di Singapore in apertura ha perso il 2,5%.

Il lunedì nero dei mercati asiatici

Con la caduta di oggi il principale indice di riferimento della Borsa giapponese azzera i guadagni dell'anno e torna ai minimi dalla fine di ottobre del 2023. L'indice Topix ha terminato le contrattazioni a -12,23% a 2.227,15 punti tornando anch'esso sui valori di ottobre. La borsa giapponese ha segnato la maggiore flessione in termini di punti della sua storia (-4451,28 punti a 31458,2 punti), ma anche gli altri listini asiatici sono sotto pressione con Seul giù del 4%, Hong Kong del 2,5% circa e Taiwan di oltre l'8%. In forte calo il Bitcoin che cede il 13,18% a 52.776,7 dollari, toccando i minimi da febbraio. In leggero recupero il petrolio dopo il calo del 3,5% di venerdì: il Brent ottobre cala dello 0,51% a 76,41 dollari al barile mentre il Wti settembre cede lo 0,64% a 73,05 dollari. Sul fronte dei cambi lo yen si rafforza su dollaro a 144,3, un valore che non si vedeva da sette mesi; mentre l'euro/dollaro è sostanzialmente invariato rispetto a venerdì (1,091) e si attesta a 1,092. L'indice del dollaro è sui minimi degli ultimi cinque mesi. Poco mosso l'oro che si attesta a 2.450 dollari, in prossimità dei massimi storici. Infine in leggero rialzo il gas a 36,7 euro al Megawattora (+0,13%).

L’analista

"Un ribasso devastante quello del Nikkei – osserva David Pascucci, analista di XTB – che registra la seconda peggior performance dal 1987, anno del famigerato lunedì nero che ha scosso le borse mondiali e quello che vediamo oggi è una sorta di remake di quanto visto a fine anni 80. Il Nikkei annulla i guadagni visti da inizio anno in poche sedute, il panic sell è ovvio e la fuga dal rischio è palese. Il legame tra tasso di disoccupazione, mercati azionari, inflazione e tassi di interesse è assolutamente fondamentale e il recente rialzo del tasso di disoccupazione (negli Usa, ndr) apre la pista a quella che potrebbe essere una recessione, recessione confermata dal Sahm Indicator che si riporta sopra lo 0,5, livello che non si vedeva dal 2008 escludendo la distorsione del periodo pandemico. La strada sembra segnata, con uno scenario macro in peggioramento, probabilità di vedere tagli aggressivi dei tassi e molta volatilità sui mercati” conclude l’analista.

La situazione in Europa

I listini europei aprono la prima seduta della settimana in rosso sulla scia di quanto accaduto giovedì e venerdì quando gli indici hanno lasciato sul terreno mediamente il 5%. Così i future dell'Euro Stoxx arretrano del 2,63%, Milano -3,52%, Parigi -2,29%, Francoforte -1,98%. In territorio negativo anche i future americani con il Dow Jones che l'1,5%. Sotto il profilo macro il primo banco di prova della settimana i dati sull'indice di fiducia Ism servizi americani attesi nel pomeriggio. Poi giovedì arriverà il dato sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e bisognerà capire se questi dati confermeranno o meno la debolezza dell'economia americana che potrebbe portare a una futura recessione. I dati della settimana saranno anche un banco di prova per la Fed in materia di politica monetaria. La scorsa settimana il presidente Jerome Powell ha aperto alla possibilità di un taglio di interesse ma tra gli investitori cresce lo scetticismo. La possibilità di una sforbiciata è salita al 70% ma molto dipenderà dai dati macro delle prossime settimane.