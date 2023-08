Tassazione extraprofitti, i titoli delle banche crollano in Borsa

La Borsa di Milano apre in calo con il Ftse Mib che cede lo 0,5% a 28.388 punti. Crollano i titoli delle banche dopo la tassa sugli extraprofitti bancari nei bilanci 2022 e 2023. Il prelievo del 40% scatterà se il margine di interesse registrato nel 2022 “eccede per almeno il 3%” il valore dell'esercizio 2021. Percentuale che sale al 6% confrontando il 2023 col 2022.

Borsa

Il crollo delle banche

Affondano Bper (-11%) e Banco Bpm (-9%) ma soffrono tutte le quotate a Piazza Affari. Intesa Sanpaolo cede il 7,2%, Unicredit il 5,9%, Mps il 6,4%, Finco il 5,49%, Mediolanum il 4,9%, Mediobanca il 3,37% e Banca Generali il 2,84 per cento. Monte Paschi accusa un -9,1%. Tra gli altri istituti Credem cede il 7,5%, Popolare Sondrio il 7%.

Soffre tutta Europa

Le borse europee sono tutte in calo dopo che l'Italia ha sorpreso gli investitori con una nuova tassa sugli utili bancari. L'indice Stoxx Europe 600 è sceso dello 0,3% in avvio delle contrattazioni mentre Milano apriva in calo dello 0,5%, Parigi dello 0,67% , Londra dello 0,25% e Francoforte dello 0,52 per cento.

Col passare delle ore Milano ha ampliato il ribasso all'1,5% ma è arrivata a toccare un calo del 2 per cento mentre le banche venivano sommerse dagli ordini in vendita.

Gli analisti

“Consideriamo questa tassa sostanzialmente negativa per le banche sia per l'impatto sul capitale e sugli utili che sul costo di equity delle azioni bancarie” commentano gli analisti di Citigroup. “Detto questo, finora le banche hanno avuto un anno forte data la rete i margini di interesse aumentano grazie ai tassi più elevati, quindi è il momento di un sano consolidamento”, aggiunge però un analista di Julius Baer.

Male anche le Borse asiatiche

Le Borse in Asia scivolano, sui listini pesa il crollo dei titoli tecnologici e la debolezza di Hong Kong (-1,86%) dopo i deludenti dati economici cinesi. Tokyo ha chiuso comunque in rialzo dello 0,34% sostenuta dal settore alimentare e dagli acquisti su Ntt (Nippon Telegraph & Telephone) che è salita dell'1,1 per cento. Shanghai invece ha chiuso in calo dello 0,25% e lo Shenzhen dello 0,42 per cento. A Seul l'indice Kospi ha perso lo 0,26% appesantito da Samsung (-0,9%), sull'Hang Sang pesa il calo di Alibaba (-2,4%).