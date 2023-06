Borsa italiana oggi, come vanno i titoli della galassia Berlusconi da Mfe-Mediaset a Mondadori

Milano, 12 giugno 2023 - Dopo la morte di Silvio Berlusconi in borsa i titoli Mfe-Mediaset e Mondadori hanno iniziato a correre. Stamane è stato toccato il picco del 10%, poi il titolo ha iniziato a frenare: alle 12.30 era a quota +7,87% a 0,51 euro per le azioni A, e a quota +4,58% a 0,72 euro per le azioni B. Avanza anche Mondadori che registra un balzo del 2,2% a 1,99 euro.

La stabilità del gruppo

Secondo gli analisti è la stabilità della governance di Mfe-Mediaset alla base dell'andamento positivo in Borsa dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Il Biscione, secondo diversi operatori, resta saldo nelle mani della famiglia Berlusconi.

Silvio Berlusconi

Analista: “Qualcuno parla di vendita”

"La corsa del titolo di Mfe è fondamentalmente dovuta ad una speculazione sulla notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi. Tuttavia questi 'spike' verosimilmente puntano a un aspetto secondario della scomparsa del Cav, che era il fondatore dell'azienda e dunque qualcuno parla ora di una possibile vendita", ha spiegato Vincenzo Longo, premium manager di Ig. "Certamente movimenti così violenti a ridosso della notizia, che comunque andrebbero valutati nelle opportune sedi quando la situazione sarà chiara, si riconducono a una mera speculazione sulla notizia, tant'è che il movimento è già parzialmente rientrato". L'analista ha quindi spiegato: "Berlusconi non era più alla guida dell'azienda da tanto tempo". Ma anche "non avendo più incarichi ufficiali, era comunque colui che l'aveva fondata e in sua presenza operazioni come questa non sarebbero state mai avviate", come conferma la continua presenza di Fedele Confalonieri in ospedale. E conclude "è improbabile che qualcuno conosca davvero ciò che c'è dietro. Negli ultimi anni Mediaset è stata comunque oggetto di tantissima speculazione proprio sui cambi ai vertici. E dal momento che è venuto a mancare il suo fondatore, questa notizia ravviva la speculazione".

Andamento Borsa

Il rialzo a metà mattinata è stato generale, in linea con il resto d'Europa. L'indice Ftse Mib segna un +1,08% a 27.456 punti. Accelerano i titoli finanziari, con Generali +1,3%, Azimut +1,4%, Bper +1,8%, Unicredit +1,5%. Nell'industria spunto di Prysmian (+3,4%), bene l'auto con Stellantis +2%, Ferrari +1,3%, Pirelli +1,5%. Restano deobli i petroliferi, giu' anche Tim con un -0,9%.