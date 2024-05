Nel primo trimestre dell’anno Mfe-Mediaset (in foto l’ad Pier Silvio Berlusconi) ha registrato ricavi netti consolidati pari a 699,8 milioni, in crescita dell’8,2%. Il risultato netto consolidato è positivo per 16,8 milioni (+66,5% rispetto ai 10,1 milioni di un anno fa). L’indebitamento finanziario consolidato è pari a 676 milioni.