Bonus Natale 2024, per richiederlo serve un’autocertificazione. Ecco tutti i passaggi

Roma, 24 settembre 2024 – Per ottenere il Bonus Natale 2024, un’indennità fino a 100 euro per i lavoratori dipendenti, è necessario presentare una semplice autocertificazione. Non esiste un modulo pdf ufficiale da scaricare, ma il facsimile può essere richiesto all'azienda stessa o ai consulenti del lavoro.

Ecco i passaggi per richiedere il bonus:

6 foto Si chiariscono i contorni del bonus Natale (e non più Befana) perché arriverà con la tredicesima, prima di Natale, e non a gennaio (dopo la Befana). Il bonus da 100 euro netti sarà riservato alle coppie con un figlio (anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto o adottato che sia), ai single con figli. Una definizione che ha causato qualche polemica. "Il testo del Governo – attacca Cristina Tajani, capogruppo Pd in Commissione Finanze di Palazzo Madama – prevede esclusioni ingiustificabili come le coppie conviventi con figli che non avrebbero diritto al bonus". Ma dal ministero fanno sapere che non sarà così. Coppie sposate e convinventi avranno entrambe accesso al bonus. L’importo sarà rapportato al periodo di lavoro svolto (ad esempio, se il contratto è stato avviato dall’1 luglio il lavoratore avrà diritto alla metà della somma, cioè a 50 euro). Ma soprattutto da non dimenticare che il bonus andrà espressamente richiesto al sostituto d’imposta (datore di lavoro) attestando per iscritto di averne diritto, indicando in quella sede anche il codice fiscale del partner e dei figli.



Presentare l'autocertificazione al datore di lavoro

Il lavoratore dovrà compilare e presentare un'autocertificazione scritta al proprio datore di lavoro, dichiarando di rispettare i requisiti previsti per il bonus. Questo documento può essere richiesto alla propria azienda o scaricato in formato fac-simile dai consulenti del lavoro.

Dichiarare i requisiti

Nell'autocertificazione è importante specificare di essere in possesso dei requisiti di reddito e famiglia stabiliti dalla legge. Dovranno essere indicati anche i codici fiscali del coniuge e dei figli a carico.

Tempistiche

Una volta consegnata l'autocertificazione, la richiesta sarà considerata presentata. Sarà poi compito dell’azienda verificare che tutti i requisiti siano rispettati e corrispondano a quanto dichiarato. In caso di incongruenze, l’importo erogato verrà recuperato. I 100 euro saranno netti: la somma non sarà infatti inclusa nel reddito imponibile del lavoratore, non dovrà essere dichiarata e non sarà soggetta a tassazione.

Fac-simile autocertificazione

Un esempio di autocertificazione per questo tipo di bonus è disponibile online a questo indirizzo, anche se è stato pubblicato dai consulenti del lavoro per richiedere, a suo tempo, il bonus di 200 euro contro il caro vita.

Cos’è il Bonus Natale 2024

Il Bonus Natale 2024 è un’indennità destinata ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 28mila euro per il 2024, e mira a sostenere economicamente le famiglie con figli o coniugi a carico. Il bonus sarà erogato insieme alla tredicesima e allo stipendio di dicembre 2024 e potrà arrivare fino a 100 euro, anche se l'importo varia in base al periodo di lavoro maturato nel corso dell'anno. Chi ha lavorato solo per sei mesi, ad esempio, riceverà circa 50 euro.

Requisiti per ottenere il Bonus Natale 2024

Per avere accesso al Bonus Natale 2024 è necessario avere un reddito annuo lordo complessivo non inferiore agli 8. 500 euro e non superiore a 28mila euro, essere lavoratori dipendenti coniugati o conviventi e con almeno un figlio o single con figlio.