Amazon Italia punta sull'equità di genere con alfabetizzazione finanziaria e innovazione

Contribuire a rimuovere le barriere all'equità di genere. È questo l'obiettivo indicato dal direttore risorse umane per le attività logistiche di Amazon in Italia, Salvatore Iorio, durante l'ANSA Incontra "Econo.Mia: l'alfabetizzazione finanziaria a supporto dell'equità di genere". "Il personale di Amazon è per il 35% composto da donne", spiega Iorio, "un numero assolutamente rilevante" nel contesto della logistica dove la media è di circa il 22%.

Questo obiettivo viene perseguito, spiega il dirigente, "da una parte, con l'investimento in tecnologia e innovazione che può spingere a una maggiore equità anche di genere" abbassando il livello di fatica e rendendo più agevole e sicuro il lavoro e, dall'altra parte, con iniziative specifiche per esempio una turnistica "attenta alle esigenze della genitorialità" o il percorso di formazione economico-finanziaria realizzato con ActionAid Econo.Mia.

Il corso, rivolto agli oltre 19 mila dipendenti dell'azienda in Italia e aperto al territorio, è fatto in maniera interattiva e prevede eventi dal vivo e una piattaforma con 10 video-pillole. "L'alfabetizzazione finanziaria ed economica - sottolinea Iorio - è sicuramente un veicolo per l'autonomia che è alla base dell'equità di genere e ha un impatto importante sul contenimento di fenomeni come la violenza nel contesto familiare".