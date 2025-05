Alfabetizzazione economica e finanziaria: chiave per l'equità di genere secondo Linda Laura Sabbadini

"Investire su se stesse per la propria crescita anche in termini di alfabetizzazione economica e finanziaria è un presupposto per essere libere come donne". È questo il messaggio della statistica Linda Laura Sabbadini, già direttrice dell'Istat, al forum ANSA Incontra "Econo.MIA: l'alfabetizzazione finanziaria a supporto dell'equità di genere".

"Dobbiamo prendere consapevolezza che questo è un ingrediente della costruzione di un processo di indipendenza e autonomia economica che garantiscono di essere meno esposte alla violenza domestica", aggiunge Sabbadini ricordando che l'Italia ha "il tasso d'occupazione femminile più basso d'Europa" e le famiglie monoreddito maschili sono un quarto, mentre in Francia rappresentano circa il 10%. Uscire da contesti di violenza domestica è "ancora più difficile" per chi non ha costruito una propria indipendenza economica oppure guadagna poco e per di più ha poche competenze finanziarie.

"È importante l'interazione, tra le imprese, la società civile, i governi, ma ci vuole anche una ritrovata capacità critica da parte di ognuno di noi. Tutti dobbiamo investire nell'acquisizione di queste competenze", osserva Sabbadini.