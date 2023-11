Bonus insegnanti: fino a 1.500 euro in busta paga a Natale. Le cifre per professori e maestri in base all’anzianità

Roma, 29 novembre 2023 – Fino a 1.516 euro in più in busta paga. E’ quello che si troveranno in busta paga gli insegnanti per Natale. Un “bonus” annunciato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato un bonus fino a 1500 euro per gli insegnanti a Natale

Lo dice, in un'intervista a Il Messaggero, Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito. Parlando del dimensionamento scolastico, Valditara sottolinea: "C'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che, rigettando il ricorso di alcune Regioni, ha chiarito due cose: la legge è costituzionalmente legittima e non viene chiuso, a differenza di quanto qualcuno ancora paventa, nessun plesso scolastico. L'allarmismo che si continua ad alimentare su questa vicenda è del tutto ingiustificato”, sostiene il ministro.

In merito alla questione asili: "Nel Pnrr c'erano a disposizione 4,6 miliardi di euro per realizzare 264mila posti in più. Poi la Commissione Europea ci ha comunicato che alcuni fondi impegnati dal precedente governo, 900 milioni per la gestione degli asili e 450 per la loro ristrutturazione, non possono rientrare nei 4,6 miliardi – spiega –. A questo punto potevamo fare due cose: definanziare o intervenire. Questo Governo, per cui gli asili sono una priorità, ha deciso di non definanziare ma ha stanziato 530 milioni aggiuntivi nel decreto Caivano e si è impegnato a trovare altri 900 milioni”. Il Pnrr sarà rispettato? “Con gli investimenti fatti, la prima quota è già stata superata e arriveremo a sfiorare la seconda nel 2026, con 4 anni di anticipo”, risponde Valditara.

"Appena insediato, abbiamo chiuso in poche settimane il rinnovo del contratto nazionale che si trascinava da anni, dando un aumento medio di 124 euro lordi mensili, il più alto aumento mai ottenuto prima. Ora abbiamo posto le premesse per far arrivare un aumento ancora più significativo nel 2024, con lo stanziamento complessivo di 5 miliardi in legge di Bilancio per il rinnovo degli statali”.

“Posso anticipare che a dicembre tutto il personale scolastico riceverà un anticipo una tantum legato alla vacanza contrattuale protratta fino ad ora: si va dai 1.516 euro dei dirigenti scolastici ai 1.228 per i professori di superiori e medie con maggiore anzianità, dai 1.056 per i maestri della stessa fascia agli 829 dei professori di medie e superiori con più bassa anzianità”.