Bonus caldaia 2023: come funziona e quanto si può detrarre

Come funziona il bonus caldaie 2023

Anche nel 2023 è possibile usufruire del bonus caldaia. L'agevolazione consiste in una detrazione fiscale, spalmata su 10 anni, di importo variabile, che può essere del 50%, 65% o, se si rientra nel Superbonus, del 90% sulle spese effettuate per sostituire la vecchia caldaia. I lavori devono però essere fatti su un immobile già esistente, cioè non di nuova costruzione, dove sia già presente un impianto di riscaldamento.

Cosa si può detrarre

Si possono portare in detrazione sull'Irpef e sull'Ires le spese per l'acquisto della caldaia e dei materiali necessari per i lavori, ma anche lo smontaggio della vecchia caldaia, la messa in posa e l'installazione della nuova, eventuali opere murarie, sopralluoghi di tecnici.

Quanto si può detrarre

Se si sta ristrutturando l'immobile o se la vecchia caldaia è sostituita con un modello di almeno classe A, la detrazione spettante è del 50%. Si sale invece al 65% se la caldaia viene sostituita con un modello a condensazione di almeno classe A e se vengono installati strumenti di termoregolazione evoluti, come le valvole termostatiche e comandi remoti. Dal 2023, se si fanno degli interventi trainanti che migliorano di almeno due classi energetiche l'intero immobile, si può far rientrare la sostituzione della vecchia caldaia a condensazione con una di classe A nel Superbonus al 90%. Da ricordare, però, che se si tratta di abitazione unifamiliare si può accedere al Superbonus solo con quoziente familiare reddituale inferiore a 15mila euro.

Le alternative alla detrazione: cessione del credito o sconto in fattura

Al posto della detrazione è possibile chiedere a chi fa l'intervento di sostituzione della caldaia lo sconto immediato in fattura. La ditta recupererà poi il credito portandolo in compensazione sulle imposte che deve pagare. Altrimenti, anche se è sempre più complicato, è possibile vendere il credito d'imposta a una banca o un istituto finanziario che lo acquisterà a un valore del 75-80%.