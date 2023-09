Picchetto: “Vogliamo prorogare il bonus bollette”

Milano, 12 settembre 2023 – Confermare il bonus bollette per contenere l’impatto sulle famiglie. E’ quanto sta studiando il Governo per i prossimi mesi. Ad affermarlo è il ministro all’Ambiente Gilberto Picchetto.

“È una valutazione che stiamo facendo in questi giorni” quella di prolungare il bonus bollette, si tratta di fare una proiezione al 31 dicembre e di capire. Credo che manterremo il 5% di Iva però è una valutazione ancora da fare, completa, sia sugli oneri di sistema sia sull'Iva perché è anche legata a quella che può essere la speranza dei prezzi di ancoraggio a quello del gas nei prossimi mesi”.

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto a Skytg24 . "Il prezzo del gas dovrebbe rimanere tra 30 e 40 euro a megawattora, poi però basta la minaccia di sciopero in Australia, fenomeni esogeni per influenzare il prezzo”.

Per il momento gli sconti in bolletta sono in vigore fino al 30 settembre dopo che, a inizio estate, il Governo aveva deciso di estendere il provvedimento