Bonus Anziani, da oggi è possibile richiederlo. Come fare e a chi spetta

A partire dal 2 gennaio 2025, gli anziani con età pari o superiore a 80 anni possono presentare domanda per il nuovo "Bonus Anziani" da 850 euro al mese, introdotto in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026. Questa misura mira a sostenere gli over 80 non autosufficienti con redditi bassi, integrando l'indennità di accompagnamento per coprire le spese legate ai servizi di cura e assistenza.

Requisiti per accedere al Bonus Anziani

Per beneficiare del bonus, è necessario soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti:

Età: pari o superiore a 80 anni

Bisogno assistenziale : condizione di "bisogno assistenziale gravissimo", valutata dalla Commissione medico-legale dell'INPS, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024.

: condizione di "bisogno assistenziale gravissimo", valutata dalla Commissione medico-legale dell'INPS, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024. Situazione economica : indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro.

: indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro. Indennità di accompagnamento: essere titolari dell'indennità di accompagnamento; in caso di sospensione di quest'ultima, non sarà possibile ottenere il bonus.

Come presentare domanda

Le richieste possono essere inoltrate a partire dal 2 gennaio 2025 attraverso il sito dell'INPS, accedendo con le proprie credenziali digitali (SPID, CIE o CNS) alla sezione dedicata "Decreto Anziani – Prestazione Universale". In alternativa, è possibile rivolgersi ai patronati per assistenza nella compilazione e invio della domanda.

Utilizzo del bonus

Il bonus, erogato mensilmente, è composto da una quota fissa corrispondente all'indennità di accompagnamento e da una quota integrativa di 850 euro, denominata "assegno di assistenza".Quest'ultima deve essere utilizzata esclusivamente per:

Pagamento di assistenti domiciliari : lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona, titolari di regolare contratto di lavoro.

: lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona, titolari di regolare contratto di lavoro. Acquisto di servizi di cura: forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, in conformità con la programmazione integrata regionale e locale.

Platea dei beneficiari

Secondo stime basate su dati INPS e ISTAT, la misura interesserà circa 24.500 persone, a fronte di una popolazione di 3,8 milioni di anziani non autosufficienti, di cui un milione percepisce l'indennità di accompagnamento. Ciò rappresenta lo 0,6% degli anziani non autosufficienti e il 2,3% degli over 80 con indennità di accompagnamento.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell'INPS o di contattare i patronati territoriali.