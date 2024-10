Bocconi e Fondazione Del Vecchio: un patto per il futuro dei giovani talenti

La formazione universitaria d'eccellenza diventa più accessibile grazie a un accordo storico tra l'Università Bocconi e la Fondazione Leonardo Del Vecchio. Con una donazione di €20 milioni, nasce il Fondo Leonardo Del Vecchio Students Award, un'iniziativa che cambierà la vita di molti studenti meritevoli ma economicamente svantaggiati.

Un impegno concreto per l'istruzione

Il 4 ottobre 2024 segna una data importante per il futuro dell'istruzione in Italia. La Fondazione Leonardo Del Vecchio e l'Università Bocconi hanno siglato un accordo che istituisce un fondo permanente per borse di studio. Questo gesto filantropico si propone di abbattere le barriere economiche che spesso impediscono ai giovani talenti di accedere a un'educazione di alto livello.

I dettagli del fondo

Il Fondo Leonardo Del Vecchio Students Award si compone di:

€1 milione già erogato lo scorso anno per 14 studenti

€19 milioni aggiuntivi per garantire borse di studio permanenti

Ogni anno, almeno 10 giovani con limitate disponibilità economiche, ma che abbiano superato il test di ammissione, potranno beneficiare di questo sostegno.

Le voci dei protagonisti

Nicoletta Zampillo Del Vecchio, Presidente della Fondazione, ha dichiarato: "I giovani sono il nostro futuro. Vogliamo essere al loro fianco perché tutti possano accedere agli studi migliori e contribuire alla costruzione di una società nuova e una leadership più inclusiva" mentre Francesco Billari, Rettore dell'Università Bocconi, ha sottolineato che "questo accordo storico e permanente garantirà per sempre agli studenti provenienti da famiglie economicamente svantaggiate di scegliere la nostra università e di laurearsi solo assicurandosi di avere i requisiti di merito indispensabili per farlo".

Un legame con la storia e i valori

L'iniziativa richiama lo spirito filantropico di Ferdinando Bocconi, fondatore dell'università, e si allinea perfettamente con la missione della Fondazione Leonardo Del Vecchio di custodire i valori dell'imprenditore e avere un impatto positivo sulla società.

Impatto e prospettive future

Questo accordo non solo offre opportunità immediate a studenti meritevoli, ma pone le basi per un futuro in cui il talento e l'impegno, non le condizioni economiche, determinano l'accesso all'istruzione d'eccellenza. La Fondazione Del Vecchio e l'Università Bocconi dimostrano così un impegno concreto verso un'istruzione più equa e inclusiva, contribuendo alla formazione dei leader di domani.

In un'epoca in cui l'istruzione gioca un ruolo sempre più cruciale per il progresso sociale ed economico, iniziative come questa rappresentano un faro di speranza e un modello da seguire per altre istituzioni e fondazioni.