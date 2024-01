Biglietti aerei, il crollo dei prezzi dopo le feste sulle tratte nazionali

Roma, 20 gennaio 2024 - E' tempo di volare in Italia, infatti dopo le Feste sono crollati i prezzi dei biglietti aerei sulle tratte nazionali, fino a passare dai 370 euro a dicembre a poco più di 30 euro. Lo sottolineano i dati forniti oggi dal "Centro di formazione e ricerca sui consumi” guidato da Furio Truzzi".

Le tariffe aeree tra il 23 dicembre 2023 e il 10 febbraio 2024: Venezia-Cagliari: da 379 euro a 142 euro, il 62,5% in meno. Bologna-Cagliari: da 358 euro a 62 euro, il 82,7% in meno. Bologna-Palermo: da 353 euro a 31 euro, il 91,2% in meno. Genova-Catania: da 340 euro a 103 euro, il 69,7% in meno. Genova-Palermo: da 335 euro a 52 euro, il 84,5% in meno. Venezia-Palermo: da 328 euro a 68 euro, il 79,2% in meno. Indagine condotta sul sito di comparazione Skyscanner in data 18.12.2023 e 15.1.2024.

Un bel cambiamento rispetto al 23 dicembre, quando per volare nel Bel Paese si doveva affrontare una spesa di un minimo di 379 euro da Venezia a Cagliari, di 358 euro da Bologna a Cagliari, di 353 euro da Bologna a Palermo. Oggi le tariffe hanno subito ora un vero e proprio tracollo, come mostrano i dati: da Bologna a Palermo, partendo sabato 10 febbraio, la sola andata è scesa a 31 euro, cioè il 91,2% in meno rispetto i prezzi di dicembre. Stesso discorso da Genova a Palermo con il biglietto sceso dell'84,5% arrivando a 52 euro.