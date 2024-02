Bezos, due miliardi di dollari da azioni Amazon

Jeff Bezos fa cassa. Per la prima volta dal 2021 il miliardario vende azioni Amazon, circa 12 milioni, per una cifra superiore ai due miliardi di dollari. La cessione era annunciata: agli inizi di febbraio aveva dichiarato che avrebbe venduto 50 milioni di azioni Amazon nei prossimi 12 mesi. Per Bezos la vendita arriva in un buon momento. Dopo il crollo del 2022, il titolo è lanciato in una corsa quasi inarrestabile grazie al piano di taglio dei costi varato dall’ad Andy Jassy, inclusa la riduzione di migliaia di posti di lavoro. Inoltre, aver spostato la sua residenza da Seattle, nello stato di Washington, alla Florida, consente a Bezos di evitare le tasse sul capital gain.

Considerando che il titolo ieri ha chiuso a quota 174 dollari (ai livelli più alti dal 9 dicembre 2021), la vendita di 50 milioni di azioni potrebbe renderlo l’uomo più ricco del mondo. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, la sua fortuna è salita di 22,6 miliardi di dollari quest’anno a 199,5 miliardi. A partire dal 2002, Bezos ha venduto azioni per oltre 30 miliardi di dollari, inclusi stocks per circa 20 miliardi di dollari nel 2020 e nel 2021. A novembre ha donato azioni per 230 milioni ad alcune organizzazioni no-profit.

Da quando si è dimesso dalla guida di Amazon nel 2021, Bezos si è concentrato sulla sua Blue Origin coronando il suo sogno di andare nello spazio, e alla filantropia impegnandosi a donare la maggior parte della sua ricchezza alla lotta al cambiamento climatico e a sostenere gli sforzi di coloro che vogliono unire l’umanità di fronte alle sempre maggiori divisioni sociali e politiche. Ma soprattutto si è dedicato alla sua vita privata facendo notizia per i suoi look ‘alternativì e per la sua fidanzata Lauren Sanchez, con la quale dovrebbe convolare a nozze a breve. Bezos e Sanchez sono inseparabili dal 2018, quando il miliardario ha divorziato da MacKenzie Scott, sua moglie per 25 anni.

red. eco.