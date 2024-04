Bando Iliadship, 10 borse di studio da 15mila euro: come partecipare

Milano, 3 aprile 2024 – Al via alla seconda edizione di Iliadship, il bando per vincere una borsa di studio da 15mila euro per giovani che vogliono intraprendere un percorso formativo nell’azienda francese operativa nel campo delle telecomunicazioni. La prima edizione, lanciata da Iliad a giugno 2023, ha suscitato grande interesse a livello nazionale, con centinaia di domande provenienti da tutta Italia. Ecco come partecipare.

Cos’è Iliadship

Si tratta di un’iniziativa di Iliad, la nota compagnia di telecomunicazioni francese, rivolta alla formazione dei più giovani. L'obiettivo è creare una community solida, contribuendo a formare un network di studenti che entreranno a "far parte dell'ecosistema di iliad”, incontrandosi regolarmente per condividere esperienze e conoscenze. Il progetto, sotto forma di bando concorsuale, consente ai vincitori di ottenere borse di studio ed esplorare il mondo del lavoro. “Per due anni – spiega l’amministratore delegato Iliad Benedetto Levi – accompagniamo ragazze e ragazzi con un contributo economico best in class per le scholarship italiane, a cui affianchiamo mentor e tutor di altissimo profilo. Rinnovando anno dopo anno questo impegno, investiamo nella costruzione di competenze a disposizione di tutto l’ecosistema italiano”.

Perché partecipare

Il progetto, che torna quest’anno nella sua seconda edizione, va oltre la semplice erogazione di borse di studio, offrendo a ciascuno studente un tutor dipendente di iliad e un mentore dell'Advisory Board. Inoltre, il percorso formativo garantisce tirocini extra-curriculari per avvicinarsi al mondo del lavoro.

A chi si rivolge il bando

Il progetto è rivolto a studenti universitari under 24 che sono iscritti o intendano iscriversi a corsi di Laurea Magistrale nelle materie STEM, Scienze Sociali e Arts & Literature e che intendano redigere una tesi di Laurea che affronti tematiche inerenti al futuro delle connessioni e le connessioni del futuro. In particolare, possono partecipare:

Studenti iscritti per la prima volta a un corso di Laurea Magistrale nell’anno accademico 2024/2025, e che nel percorso di studi di Laurea Triennale abbiano conseguito una media ponderata di minimo 26/30;

nell’anno accademico 2024/2025, e che nel percorso di studi di Laurea Triennale abbiano conseguito una media ponderata di minimo 26/30; In alternativa, studenti iscritti a un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, con media ponderata di minimo 26/30, e che nei primi tre anni abbia ottenuto almeno il 90% dei Crediti formativi universitari (Cfu) previsti dal proprio piano di studi.

Il percorso di formazione

Dopo aver raccolto le diverse candidature, Iliad seleziona 10 studenti suddividendo le borse per le seguenti categorie: 6 per le discipline S.T.E.M., 2 per Scienze Sociali e 2 per Arts & Literature. Ciascuno dei 10 studenti selezionati tramite il bando inizierà un percorso biennale che prevede:

Una borsa di studio del valore di 15 mila euro ;

; Un tutor scelto tra i dipendenti dell’azienda;

scelto tra i dipendenti dell’azienda; Un mentore tra i componenti dell’Advisory Board;

tra i componenti dell’Advisory Board; Un percorso di formazione con dei workshop tematici;

con dei workshop tematici; Un tirocinio extra-curriculare da attivare in iliad o in una azienda partner.

Come candidarsi

Si può presentare la domanda online sul sito entro il 30 giugno 2024. Per farlo devi cliccare su “Candidati” e compilare il form apposito. Per completare la richiesta, è necessario allegare i documenti e realizzare un breve video di presentazione. Dopodiché, i primi 20 studenti selezionati dovranno sostenere un colloquio motivazionale.

Criteri di selezione

Oltre al colloquio motivazionale la graduatoria tiene conto anche della media ponderata degli studenti e l’Isee.