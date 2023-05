Avvio d’anno in crescita L’utile segna un +20%

Banca Profilo (in foto l’ad Fabio Candeli) mette a segno nel trimestre un utile netto consolidato di 6,2 milioni di euro, in crescita del 20,1% anno su anno. I ricavi netti consolidati ammontano a 23,6 milioni di euro (+8,5%). I costi operativi sono di 13 milioni di euro (+2,7%). Il risultato operativo è in crescita a 10,6 milioni di euro.