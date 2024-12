Auto, il tracollo della produzione: a settembre -40% sull’anno. Tajani: “Credo che troveremo un miliardo per sostenere l’industria”

Roma, 10 dicembre 2024 – Un tracollo: la produzione di autoveicoli a settembre ha registrato un calo secondi i dati corretti per l'effetto di calendario del 40,4% sull'anno precedente. La flessione secondo i dati Istat nei primi nove mesi del 2024 è stato del 27,9%. Nello specifico la voce autoveicoli comprende telai e unità complete per autovetture, autobus, per autocarri derivanti da autovetture, camper, motori per autoveicoli e trattori, autogru.

Stellantis, una veduta interna dello stabilimento di Mirafiori, Torino (foto Ansa)

"Credo che arriveremo a trovare circa 1 miliardo per sostenere l'industria dell'auto", ha annunciato il vicepremier Antonio Tajani, intervistato a Restart su Raitre sul vertice di maggioranza che ha sciolto alcuni nodi della manovra. "Ieri abbiamo deciso una serie di iniziative per sostenere l'industria, sia la riduzione dell'Ires premiale, abbiamo dato un segnale con il cuneo fiscale, tagliato la web tax per le piccole imprese", ha aggiunto.

Tajani ha poi ricordato che "è stato un grande amore quello dello stato italiano con la Fiat, in virtù di questa storia Stellantis non può lasciare l'Italia, chiederemo a Elkann di continuare a investire in Italia, vogliamo mantenere la produzione in Italia".