Amazon venderà anche auto nuove, siglato un accordo con Hyundai

Milano, 20 novembre 2023 - Accessori, elettrodomestici, elettronica. Su Amazon si trova di tutto e dal prossimo anno sarà possibile acquistare anche un’auto. L'annuncio è arrivato qualche giorno fa e racconta di una collaborazione tra la Hyundai e l'azienda di Jeff Bezos per vendere online i veicoli prodotti dalla casa automobilistica sudcoreana. Un accordo senza precedenti che potrebbe rivoluzionare il settore dei motori.

L’accordo

L’ampia partnership strategica siglata da Hyundai e Amazon fa sì che il colosso delle auto sudcoreano diventi la prima casa automobilistica a offrire in vendita i propri mezzi sulla piattaforma creata da Jeff Bezos. Una svolta epocale che prenderà piede a partire dal 2024, quando negli Stati Uniti su Amazon scatterà la vendita delle auto targate Hyundai. Stando alle prime indiscrezioni, le modalità di ricerca e acquisto non saranno molto diverse da quelle che attualmente si utilizzano per acquistare qualsiasi altro tipo di oggetto. Il cliente potrà quindi trovare la propria auto, così come messa in vendita dai concessionari, acquistarla e poi ritirarla dal proprio concessionario locale. La ricerca dell’auto dovrebbe permettere di scegliere il modello, il colore e gli optional, mentre non è stato chiarito se ci saranno vantaggi per i clienti Prime. La collaborazione tra Amazon e Hyundai va anche oltre. Dal 2025, infatti, Alexa sarà integrata nelle auto del colosso sudcoreano, con le stesse funzionalità che si utilizzano normalmente, con una novità, sarà infatti possibile ad esempio controllare direttamente dall’auto la propria casa domotica, impostando l’accensione dei condizionatori o degli elettrodomestici smart.

L’annuncio di Hyundai

Da parte di Hyundai si respira già grande entusiasmo per una partnership che potrebbe rivoluzionare e incrementare la vendita e l’acquisto delle auto. "La collaborazione con una delle organizzazioni che più di tutte al mondo è incentrata sul cliente sblocca incredibili opportunità mentre continuiamo a far crescere la nostra rete di vendita, a passare all'elettrificazione e a realizzare il futuro della mobilità intelligente", ha affermato il presidente e CEO di Hyundai Motor Company Jay Chang. "Hyundai è la prima azienda automobilistica disponibile per transazioni end-to-end complete servendosi di Amazon negli Stati Uniti e questo è un altro esempio di come continuiamo a innovarci per migliorare l’esperienza del cliente insieme ai nostri eccezionali partner di vendita al dettaglio".