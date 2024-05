Auto e moto storiche nel Cortile d’Onore di Palazzo Ducale

Per tutta la durata del festival, riflettori puntati sul Cortile d’Onore di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare, che ospiterà come da tradizione il Best of Motor Valley, l’esposizione al pubblico delle auto e delle moto dei brand della Motor Valley. I veicoli più iconici e rappresentativi di Ferrari, Lamborghini, Pagani, Maserati, Ducati e Dallara costelleranno l’accademia tra il passato e il presente dei noti marchi. Ma non è finita qui, perchè il Best of Motor Valley proporrà ai visitatori anche una grande novità. Oltre alla classica esposizione, sarà allestita in Accademia per la prima volta un’area denominata ‘Punto Hi-tech idrogeno’, un percorso culturale divulgativo sull’idrogeno e sulle sue applicazioni nel mondo della Formula 1 e nelle discipline del motorsport. Saranno esposti veicoli H2, ma anche particolari fisici di powertrain H2, componenti per la produzione e l’erogazione H2. Il progetto rientra nella strategia dei Fondi europei della Regione Emilia-Romagna – Por Fesr 2014-2020 – per la promozione delle destinazioni turistiche. E’ cofinanziato con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020.