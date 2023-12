Aumento di capitale raccolti 237,5 milioni

L’offerta in opzione dell’aumento di capitale di Bf (in foto l’ad Federico Vecchioni) da 299,3 milioni di euro di Bf si è conclusa con la sottoscrizione del 79,35% delle nuove azioni, permettendo alla società di raccogliere 237,5 milioni. I diritti inoptati saranno offerti in Borsa l’11, 12 e 13 dicembre.