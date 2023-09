Nasce l’Associazione nazionale donne del retail

Milano, 12 settembre 2023 – Le donne del retail italiano sfondano il tetto di cristallo e fondano, a Milano, l’Associazione Nazionale Donne del Retail che agirà con lo scopo di promuovere la cultura e la conoscenza del Retail con una visione inclusiva e al femminile, contribuendo così alla costruzione di un mondo del lavoro in ottica di pari opportunità, solidarietà, lotta alle discriminazioni e attenzione per i diritti di tutte e tutti, supportando e contribuendo a costruire un Retail di qualità dal punto di vista sociale e valoriale.

L'obiettivo dell'associazione

L’obiettivo è proprio quello di essere strumento di partecipazione e azione che raccordi, incoraggi e sostenga una significativa presenza femminile, allo scopo di promuovere e sviluppare il ruolo economico, sociale e politico con comportamenti, linguaggi e politiche che favoriscano pari opportunità per le donne operanti nel settore rendendolo naturalmente produttivo. Per promuovere i diritti e le dignità di ogni donna e sostenere azioni per lo sviluppo del Retail al femminile, l’Associazione collaborerà come interlocutore propositivo con tutte le istituzioni competenti in ambito provinciale, nazionale, comunitario ed internazionale creando progetti, scambi o programmi dedicati. Un progetto ambizioso che si impegna nella formazione sociale e professionale delle associate attraverso la creazione di una rete competente, la diffusione di informazioni, l’organizzazione di convegni e seminari per una maggiore conoscenza dell’innovazione per l’impresa e per il mondo del lavoro e la diffusione dei valori del Retail con strumenti e linguaggi innovativi e non da ultimo un sistema lavoro inclusivo, equo e non discriminatorio.

Le socie

Le socie fondatrici sono Eleonora Graffione (Coralis) presidente della neocostituita Associazione, Grazia De Gennaro – (Maiora – Despar Centro Sud) vicepresidente; Cristina Lazzati (Mark UP e Gdoweek); Barbara Gabrielli (Magazzini Gabrielli S.p.A.); Alessandra Corsi (Conad); Dominga Fragassi (Pam Panorama); Rossella Brenna (Consulente).

“Siamo orgogliose di aver dato vita a questa Associazione insieme alle colleghe del settore con le quali condividiamo valori legati alla promozione delle pari opportunità, dei diritti e di una visione al femminile del settore del Retail”, dichiara Eleonora Graffione, presidente Associazione Nazionale Donne del Retail. Con questa unione vogliamo dar voce alle donne del Retail affinché possano sentirsi parte integrante di questo settore promuovendo le loro idee e il raggiungimento dei loro obiettivi in un’atmosfera di collaborazione e contaminazione. In un momento storico così complesso riteniamo che gesti, linguaggi ed azioni siano assolutamente necessari per creare ambienti che facilitino la coesione e la condivisione di obiettivi e strategie”.