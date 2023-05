Assistenza garantita su ogni prodotto

LA QUALITÀ dell’acciaio inossidabile prodotto da Cpc Inox è garantita da una serie di verifiche dimensionali e ispezioni continue, attraverso le quali l’azienda definisce una mappatura precisa dei processi produttivi e una classificazione puntuale dei prodotti. Con la tracciabilità dell’intero processo produttivo, l’azienda della famiglia Cardinali tra i maggiori produttori in Italia di nastri, barre, lamiere e tubi in acciaio inossidabile su scala nazionale e internazionale, è in grado di registrare tutti i parametri di controllo della produzione del prodotto finito, in modo da essere pronta a fornire un’assistenza ad hoc in caso di eventuali difetti del materiale consegnato. La rapidità che accomuna lavorazione e consegna del prodotto è possibile grazie all’innovazione costante su cui Cpc Inox investe per migliorare ogni dettaglio della catena produttiva.

Oltre a misurare regolarmente i tempi di produzione media di tutti gli impianti, la società investe costantemente importanti risorse per andare verso l’industria 4.0, ampliare il proprio parco macchine e favorire l’informatizzazione aziendale, assicurando una produzione sempre più rapida e aggiornata. La puntualità di Cpc Inox è dimostrata dalle misurazioni costanti che l’azienda conduce sui tempi di approntamento e di consegna degli ordini ai propri clienti, al fine di offrire un servizio tempestivo. Il sistema di logistica aziendale viene continuamente aggiornato, in modo tale da ottimizzare i flussi di carico e scarico per garantire tempestività sia dei processi interni sia di consegna al cliente. Accanto ai tre pillars - puntualità, rapidità e qualità - che costruiscono l’offerta di Cpc Inox, è sempre presente l’approccio consulenziale alla clientela.

L’azienda ha formato infatti un team gestionale competente ed esperto, che ha una visione a tutto tondo del mercato e conosce approfonditamente la materia prima e il prodotto. I professionisti di Cpc Inox sono così in grado di offrire consulenze puntuali ai propri clienti, selezionando, suggerendo e fornendo le soluzioni migliori per ogni richiesta. Il trattamento produttivo dell’acciaio, attuato con competenze sempre più innovative e sostenibili e con l’ausilio di un parco macchine all’avanguardia, arricchito e rinnovato ogni anno, incontra la disponibilità e la celerità nel rifornire in breve tempo i clienti che scelgono Cpc Inox.

A.Pe.