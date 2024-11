Quanto costa assicurare un monopattino con il nuovo codice della strada

Roma, 21 novembre 2024 – Arriva il nuovo Codice della strada. Il Ddl "È finalmente legge. Più sicurezza e prevenzione, contrasto ad abusi e comportamenti scorretti, norme aggiornate ed educazione stradale vera.

Con il nuovo codice della strada appena approvato sarà obbligatorio assicurare i monopattini elettrici

Avanti così", ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Ma cosa cambia? Tra le principali novità, oltre a pene più rigide per l’uso del cellulare alla guida, per chi guida sotto l’effetto di alcol o droghe e per chi abbandona animali sulla strada, ci sono anche le attese disposizioni per i monopattini elettrici. Per chi guida l’electric scooter diventa obbligatorio l’uso del casco, l’esposizione di una targa e sottoscrivere una polizza. Ma quale scegliere e soprattutto quanto costa un’assicurazione per il monopattino? Ce lo spiega l’analisi condotta da Facile.it

Il nuovo Codice della strada

Il Senato ha approvato il Ddl sulla sicurezza stradale con 36 articoli. Tra le principali novità troviamo una stretta sull'uso del cellulare alla guida e sanzioni più severe per l’eccesso di velocità, col rischio di sospensione della patente. Novità anche per chi guida in stato di ebbrezza: oltre a multe più salate e pene più severe (è previsto anche il carcere da sei mesi a un anno), per chi viene beccato ubriaco alla guida con tasso alcolemico superiore ai 0,8 grammi per litro dovrà obbligatoriamente installare sul veicolo l’alcolock, una sorta di etilometro da auto dove il conducente dovrà soffiare e verificare il tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. E ancora: i neopatentati vedranno limitazioni più lunghe per guidare auto potenti e nuove regole per ottenere il foglio rosa, mentre chi abbandona animali rischia la sospensione della patente e il carcere fino a sette anni in caso causino incidenti gravi. Ma tra le novità in vigore più importanti c’è anche l'aumento di normative legate all’uso di monopattini su strada.

Cosa cambia per i monopattini

Chi guiderà la pedana elettrica dovrà munirsi di casco, targa e soprattutto di una polizza assicurativa. Non solo, ma il nuovo codice prevede delle novità anche per quanto riguarda gli autovelox, con nuove regole per l’installazione dei dispositivi sulle strade, ad esempio; così come la distanza tra gli apparecchi, la riconoscibilità, i limiti minimi di velocità e così via. Tutte norme che potrebbero avere un impatto enorme sulle casse dei Comuni che, secondo una rielaborazione di Facile.it, nei primi dieci mesi del 2024 hanno incassato 1,3 miliardi di euro grazie alle multe stradali. Sul podio troviamo la Lombardia, che detiene il primato degli incassi con ben 324 milioni di euro, seguita da Lazio (130 milioni) ed Emilia-Romagna (129 milioni).

Tipologie di polizze

Online è boom di ricerche sulle polizze monopattini. E tra le domande principali ne spicca una: quale assicurazione bisogna sottoscrivere? Per rispondere a questa domanda ci aiuta l’ultimo studio Facile.it, secondo cui a oggi esistono due possibilità per assicurare un monopattino elettrico. Il conducente potrà scegliere tra una polizza RC Capofamiglia oppure un’assicurazione monopattino apposita.

Nel primo caso, si tratta di classiche polizze RC capofamiglia, che tutelano il contraente e la sua famiglia a 360° e da moltissime evenienze che, in alcuni casi, includono anche i danni arrecati a terzi durante la guida del monopattino. Nel secondo caso, invece, si tratta di polizze RC per la mobilità, specifiche per i monopattini, e tutelano quindi il contraente nell’eventualità in cui dovesse arrecare danni a terzi o a oggetti di terzi durante la guida di un monopattino.

Quanto costa l’assicurazione

Per una copertura base RC Capofamiglia, i prezzi partono da poco meno di 75 euro all’anno. Le RC per la mobilità, invece, partono da circa 40 euro all’anno per una copertura singola, 80 euro se si opta per la versione che tutela tutti i componenti della famiglia che potrebbero guidare il veicolo.

Quale polizza scegliere?

Come spiegano gli esperti di Facile.it, “sarà fondamentale capire quali caratteristiche dovranno avere i prodotti assicurativi per monopattini alla luce della nuova norma. Il dubbio principale è se l'obbligo di RC sarà sulla persona o sulla targa; a oggi, i prodotti in commercio tutelano la persona. Se, invece, come sembra, l'obbligo sarà sul veicolo (come per l’RC auto), allora i prodotti dovranno essere adeguati, con possibili variazioni anche dei prezzi”.

Quando entra in vigore il codice

Le nuove norme approvate in via definitiva entrano subito in vigore. Tuttavia, si attende la pubblicazione ufficiale in Gazzetta per dare il via al vacatio legis, il periodo di tempo che intercorre tra la pubblicazione e l'entrata in vigore della nuova norma e che consente ai cittadini di conformarsi al codice.