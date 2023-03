Assegno unico 2023, l'inghippo Irpef che fa diventare ricchi incapienti e nullatenenti

Parte la corsa al rinnovo dell’Isee per 5 milioni 330mila famiglie che ricevono l’assegno unico. Anche se il Governo ha annunciato di voler intervenire, gli importi spettanti per ciascun figlio saranno modulati in base all’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare anche nel 2023. L'Assegno unico per le famiglie numerose Assegno unico maggiorato La brutta sorpresa Pasticcio Irpef: più tasse Le novità dell'Assegno unico 2023 Il rinnovo automatico I numeri Assegno unico maggiorato Non solo. Come previsto dalla legge di Bilancio, da marzo 2023 l’Inps erogherà l’assegno unico maggiorato. Una boccata d’ossigeno per molte famiglie alle prese con i rincari energetici e del carrello della spesa. La brutta sorpresa Tuttavia, tra le modifiche apportate dalla manovra si nasconde una brutta sorpresa: da quest’anno l’assegno unico genererà reddito. In altre parole, diversamente dal passato, concorrerà a determinare la base imponibile, aumentando il peso delle tasse. Pasticcio Irpef: più tasse Già perché l’assegno unico ha sostituito non solo i vecchi assegni familiari ma anche diversi tipi di detrazioni, come quella per figli a carico. Pertanto, soggetti che negli anni passati, grazie alle...