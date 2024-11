Apertura borsa Italiana oggi, 4 novembre 2024

L'apertura della Borsa Italiana oggi, 4 novembre 2024, si preannuncia cauta ma con un leggero ottimismo, in linea con le altre piazze europee. L’indice FTSE Mib della Borsa di Milano tratta con un moderato -0,02%, a quota 34.667,6 in apertura. Questa settimana si prospetta decisiva per i mercati finanziari globali, con due eventi chiave all'orizzonte: le elezioni presidenziali statunitensi di domani e il meeting della Federal Reserve previsto per giovedì.

Contesto di mercato

Venerdì scorso, Piazza Affari ha chiuso in positivo, con l'indice FTSE Mib in rialzo dell'1,15% a 34.676 punti. Nonostante ciò, la settimana si è conclusa con un bilancio leggermente negativo (-0,3%), principalmente a causa delle forti vendite su alcuni titoli come Campari, che ha subito un crollo del 20% nelle cinque sedute.

Performance dei titoli

Settore bancario in evidenza

Le banche hanno mostrato una performance particolarmente positiva la scorsa settimana, con Unicredit e Banco BPM che hanno registrato rispettivamente un +4,9% e un +4,4%.

Titoli sotto pressione

Oltre a Campari, anche altri titoli hanno subito pressioni, tra cui Moncler, Amplifon, STMicroelectronics e Prysmian, tutti con cali superiori al 5%.

Fattori influenti

Dati occupazionali USA

Il dato deludente sull'occupazione statunitense di ottobre, con soli 12.000 posti di lavoro creati, ha rilanciato le aspettative di un ulteriore allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve.

Elezioni USA e meeting Fed

Gli investitori guardano con attenzione alle elezioni presidenziali americane di domani e al meeting della Fed di giovedì, eventi che potrebbero influenzare significativamente l'andamento dei mercati.

Agenda economica

Per oggi, l'agenda macro prevede la pubblicazione dei PMI manifatturieri finali di ottobre in Eurozona e degli ordini industriali di settembre negli Stati Uniti.

Trimestrali in evidenza

A Piazza Affari, entrano nel vivo le trimestrali. Oggi sono attesi i risultati di importanti società quotate:

FinecoBank (conference call ore 14)

Ferrari (conference call ore 15)

Diasorin (conference call ore 16)

Inoltre, si riuniranno i consigli di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio, Buzzi, Credem, De Nora, Inwit, Unicredit e Zignago Vetro per approvare i dati contabili[1].

Panoramica internazionale

Wall Street

Venerdì, Wall Street ha chiuso in rialzo con il Dow Jones a +0,69%, l'S&P 500 a +0,41% e il Nasdaq a +0,80%. I future USA trattano stamattina sopra la parità[1].

Mercati asiatici

La Borsa di Tokyo è rimasta chiusa oggi per festività.

Forex e materie prime

Sul mercato valutario, l'euro/dollaro si consolida a 1,0870. Il petrolio mostra un trend positivo con il Brent a 74 dollari e il WTI a 70 dollari al barile.

In conclusione, l'apertura della Borsa Italiana oggi si inserisce in un contesto di attesa per eventi cruciali che potrebbero influenzare significativamente i mercati nelle prossime giornate. Gli investitori rimangono cauti ma pronti a cogliere eventuali opportunità che potrebbero emergere da questa settimana densa di appuntamenti economici e politici di rilevanza globale.