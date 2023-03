Anziani e diritti, una ricerca di 50&Più sulle gravi carenze. Cosa chiedono gli over 65

Anziani e diritti: tutto da costruire

Roma, 24 marzo 2023 - Il rispetto dei diritti delle persone anziane, la partecipazione e l’inclusione alla vita pubblica, il reddito, la salute e l’autodeterminazione. Sono questi i nodi al centro del saggio “Età anziana: tempo di diritti e responsabilità” realizzata da Associazione 50&Più e Fondazione Leonardo. All’interno del libro – edito il Mulino - anche i dati dell’indagine ‘I diritti degli anziani’ condotta in collaborazione con l’Istituto di ricerca Format Research e basata su un campione rappresentativo di over 64. Un’indagine dalla quale emergono aspetti importanti sulla percezione che le persone anziane hanno dei propri diritti: sono loro stesse a denunciare assenze e necessità. Tra i dati più rilevanti, evidenziamo che soltanto il 32,3% del campione di riferimento ritiene che in Italia i diritti vengano rispettati: pensionati, disabili, donne, non autosufficienti e persone affette da patologie e giovani sono - in questo ordine - le categorie più svantaggiate. Emerge, inoltre, che il 90% della popolazione over 65 dedica gran parte del proprio tempo alla famiglia che rappresenta un punto di riferimento fondamentale. Oltre il 95,8% del campione ritiene che sia un diritto delle persone anziane ricevere adeguata protezione in caso di fragilità; l’89,3% ritiene che sia un diritto avere...