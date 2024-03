Antitrust critica cessione PagoPa: rischio concorrenza. Ministro Giorgetti: questione "sistemata".

La cessione PagoPa mette a rischio la concorrenza. A lanciare l’allarme è l’Antitrust che "boccia" il piano del governo per assegnare la piattaforma per i pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione, oggi interamente controllata dal Tesoro, all’Istituto Poligrafico e a Poste. Un’operazione che non convince nemmeno le banche, con l’Abi che avverte sui rischi di "uno squilibrio competitivo". Per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non si tratta però di un "no" a Poste, e assicura che la questione sarà "sistemata".