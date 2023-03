Alimenti sostenibili e buoni: esempi di cibo a basso impatto ambientale, sano e nutriente

Ostriche

Roma, 2 marzo 2023 - Sostenibilità e bontà, un binomio inconciliabile? Non per forza. Quando pensiamo a cibi sostenibili pensiamo di doverci abbandonare ad alimenti insipidi e tristi quando, in realtà, sono molti i cibi buoni e sani che possiamo adottare nella nostra dieta quotidiana. Tra gli alimenti sostenibili rientra tutto il cibo che è sano, nutriente e con un basso impatto ambientale in termini di utilizzo di suolo, risorse idriche impiegate ed emissioni di carbonio e azoto, come i prodotti locali e i prodotti a km 0. La perfetta sintesi di sostenibilità alimentare è la dieta mediterranea, Patrimonio dell’Unesco: poca carne, tanti legumi e cereali, abbinati a verdure e frutta di stagione. Vediamo insieme quali sono i cibi sfiziosi e sostenibili da portare sulle nostre tavole. Funghi I funghi sono stati inseriti dal World economic forum fra gli alimenti del futuro. Questo perché si coltivano facilmente, non hanno esigenze particolari e possono essere utili in un’ottica di adattamento al cambiamento climatico. Il gruppo dei funghi commestibili comprende un gran numero di tipologie, con caratteristiche piuttosto variegate. Anche se non sono piante ma appartengono a un regno specifico (quello dei funghi, appunto), hanno occasioni di consumo analoghe alle verdure, come contorni...