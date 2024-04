Via libera da parte delle assemblee dei lavoratori di Tim (in foto l’ad Pietro Labriola) all’intesa per l’utilizzo della solidarietà difensiva. L’accordo, siglato da sindacati e azienda nella notte del 28 marzo, prevede l’utilizzo dei contratti di solidarietà fino al 30 giugno 2025. L’obiettivo è quello di gestire 3560 esuberi individuati.