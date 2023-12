Accordo di filiera con la Luigi Zanini

Intesa Sanpaolo sigla un accordo di filiera con Luigi Zaini (in foto il cfo Sergio Nora), storica azienda di cioccolato e caramelle, insieme ad un’operazione di confirming da 2 milioni di euro per anticipare la liquidità derivante dalle vendite dei prodotti per l’intera filiera di fornitura, che genera un giro d’affari di 12 milioni di euro.