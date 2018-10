Roma, 3 ottobre 2018 - Torna 'Vox Libri'. A un anno dal debutto, la rubrica televisiva, letteraria e non solo, ideata e condotta da Antonio Orlando presenta la sua seconda edizione, ricca di novità a cominciare dal raddoppio delle emittenti televisive che trasmettono il programma.

Il nuovo ciclo partirà sabato 6 ottobre per la regia di Nicola DiMatteo. La start up culturale, nata a Policoro (Matera) -spiegano gli organizzatori - “lo scorso anno ha ottenuto consensi positivi non solo dagli scrittori che aderiscono al programma da ogni parte dell’Italia ma anche dalle emittenti televisive presenti sul digitale terrestre a cui il programma viene distribuito e arrivate oggi a quota 29”.

La prima puntata, visibile per una settimana sul network televisivo (e poi disponibile online sul sito del programma), sarà interamente dedicata ad Angela Ferrara, la scrittrice e poetessa lucana uccisa dal marito lo scorso 15 settembre del 2018 a Cersosimo, in provincia di Potenza.

“Una tragedia familiare che ci coinvolge da vicino essendo avvenuta a pochi chilometri dagli studi di Vox Libri – commenta Antonio Orlandio - Un atto necessario per ricordare la dolcissima Angela che amava tanto scrivere e per non dimenticare le tantissime, troppe, altre donne vittime di femminicidio”.