Roma, 26 marzo 2021 - Una zona gialla 'rafforzata' nelle regioni in cui i dati lo consentono, con ristoranti e bar aperti a pranzo, fino alle 15 o al massimo le 16. Sarebbe questa una delle ultime ipotesi su cui il Governo lavora in vista del nuovo decreto Covid che dovrebbe vedere la luce la prossima settimana. Il provvedimento conterrà la mini proroga alle norme in scadenza il 6 aprile. Ricordiamo che fino a Pasquetta la zona arancione è 'sospesa', mentre 3,4 e 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa.

Decreto Covid: oggi il vertice

Il presidente del Consiglio brucia le tappe: oggi la cabina di regia con le forze di maggioranza e il Cts è stata anticipata alle 12 ed è iniziata con qualche minuto di ritardo. Alle 14 Draghi terrà una conferenza stampa dove riferirà del Consiglio europeo di ieri. Chissà che non sia anche l'occasione per rispondere a qualche domanda sul decreto e delineare il quadro delle prossime misure.

Scuole

Arriva quindi oggi il parere del Comitato tecnico scientifico sulla riapertura delle scuole dopo Pasqua in zona rossa, vera grande novità del provvedimento in arrivo (sempre un dl, i nuovi Dpcm sono stati ormai abbandonati) e punto su cui il premier ha insistito negli ultimi giorni. A quanto filtra dalla cabina di regia, la decisione del Governo sarebbe quella di riaprire nella fascia più alta di rischio le scuole per l'infanzia, le primarie e anche la primamedia. Si valuta l'ipotesi di sottoporre a tamponi studenti e prof per monitorare i contagi.

Colori regioni

Attesa anche per il monitoraggio Iss, mentre è già stato diffuso l'indice Rt in Italia aggiornato (in calo a 1.08). Cruciale l'evoluzione dei parametri a livello locale: sempre oggi saranno comunicati i nuovi colori delle regioni. La Lombardia resta in zona rossa, in bilico il Veneto mentre il Lazio dovrebbe passare in arancione. Da lunedì la Valle d'Aosta passerà nella fascia più alta di rischio.

Concorsi

Dal 6 aprile dovrebbero ripartire anche i concorsi pubblici. Secondo il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, l'ok arriverà "al 99%". L'incontro in merito coi membri del Cts è terminato intorno a mezzogiorono.

Zone Italia fino a quando

Detto della proroga delle restrizioni, quasi scontate, e dei ragionamenti sulle riaperture, resta da capire con esattezza fino a quando verrà esteso lo schema dei colori, magari inserendo la zona gialla rafforzata. Nell'esecutivo si guarda avanti e si discute anche su come affrontare il weekend del primo maggio (1-2). Non è escluso che possa essere adottata la stessa strategia di lockdown prevista per Pasqua.