Roma, 26 marzo 2021 - Vaccini anti Covid, a che punto siamo? Secondo il piano nazionale di immunizzazione, tra le categorie prioritarie ci sono i nostri anziani. Ma i dati del governo aggiornati ad oggi confermano i ritardi nelle somministrazioni del siero. In Italia gli over 80 vaccinati sono 983.320, ovvero il 21,19% del totale (ma il 46,85% ha avuto almeno una dose), mentre nella fascia 70-79 anni la percentuale crolla all'1,59% (5,81 ameno una dose). Sempre più della percentuale di vaccinati tra il personale scolastico, che è allo 0,37%. Va meglio, invece, per le altre 2 categorie prioritarie, personale sanitario e ospiti delle Rsa: sono stati vaccinati con entrambe le dosi rispettivamente il 71,67% e il 69,69%.

Il report del governo aggiornato a oggi

In particolare nella tabella 4 ci sono i numeri, regione per regione, dei vaccinati over 80, la tabella 5 contiene i dati dei vaccinati tra i 70 e i 79 anni, la tabella 6 si riferisce agli ospiti delle Rsa, la tabella 7 al personale sanitario e infine la tabella 8 al personale scolastico.

Over 80, le regioni più in ritardo

Secondo il report settimanale pubblicato sul sito governo.it in Italia 8 regioni hanno finora vaccinato (con due dosi) meno del 20% degli ultraottantenni:

Sardegna 6,32%

Toscana 10,47%

Calabria 13,03%

Umbria 16,57%

Lombardia 17,28%

Puglia 17,28%

Sicilia 17,86%

Abruzzo 18,49

Le regioni più virtuose

Al capo opposto della classifica ci sono le regioni e le province autonome che sono più avanti nelle vaccinazioni degli anziani:

Provincia autonoma di Trento 41,37%

Provincia autonoma di Bolzano 35,73%

Basilicata 34,88%

Emilia Romagna 30,18%

Valle d'Aosta 29,71%

Campania 27,87%

Marche 27,60%

Lazio 27,56%

Molise 27,53%

Liguria 23,18

Veneto 21,03%

Piemonte 21,97%.