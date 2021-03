Messina, 27 marzo 2021 - La campagna di vaccinazione anti Covid in Italia procede (qui i dati del report settimanale) con il piede sull'acceleratore. Il ministro Roberto Speranza sottolinea che è "la priorità del Paese" e snocciola i dati: "Siamo a 250mila iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milione di somministrazioni". Le dosi sono in arrivo, annuncia il commissario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo: 2.8 milioni la prossima settimana, tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca.

In arrivo 2.8 milioni di vaccini

"La prossima settimana arriveranno oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500mila dosi Moderna e oltre un milione e 300 mila AstraZeneca, e questo è il preludio ad aprile per avere nel mese un massiccio afflusso di dosi che consenta di utilizzare appieno gli hub che stiamo andando a costruire. Non esiste alcuna disparità tra le regioni", ha detto Figliuolo, a margine della sua visita all'hub vaccinale di Messina. "Oggi abbiamo sul piatto 11 milioni di dosi - ha osservato - ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento, abbiamo superato ottime percentuali, l'altro ieri 245 mila. Sono dati da consolidare, ieri 237 mila, ma probabilmente supereremo le 240mila. Quindi siamo allineati al piano".

Figliuolo in Sicilia

Tour siciliano, oggi, per il commissario Figliuolo, che è stato in visita a Messina e a Catania. Alla Fiera di Messina, comunica, verrà allestito in tempi brevi un altro hub al Palarescifina, palazzo dello sport in ottime condizioni, "che potrebbe essere pronto dopo Pasqua e consentirà - spiega Figliuolo - di accelerare la vaccinazione di massa". Seconda tappa del tour siciliano del commissario è Catania: visita all'hub vaccinale nell'ex mercato ortofrutticolo.

"Ho detto che bisogna migliorare insieme, cercare la concordia, ciò che unisce per migliorare, nessuno deve dire di sentirsi defraudato, questo è stato l'inizio ottimale, adesso si deve fare di più e insieme", ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo.

La task force a Potenza

Parallelamente una squadra dell'Esercito da oggi è a Potenza: affiancherà gli operatori dell'Azienda sanitaria per la somministrazione dei vaccini. Il team inviato dal commissario Figliuolo, (composto da un medico e due infermieri) oggi effettuerà le vaccinazioni a domicilio agli over 80 "allettati" della città. Sono in programma, per la giornata di oggi, circa 100 somministrazioni che saranno effettuate dalle due squadre.