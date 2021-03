Roma, 28 marzo 2021 - "Ora abbiamo la capacità di produrre e fornire ai nostri concittadini europei i 360 milioni di dosi del vaccino previste alla fine del trimestre e i 420 milioni di dosi previste per la fine di luglio, necessarie per iniziare a parlare di questa immunità collettiva e raggiungerla". Il commissario europeo responsabile dei vaccini, Thierry Breton, intervistato da Le Figaro, ha confermato la sua previsione, secondo la quale i cittadini dell'Unione Europea entro il 14 luglio avranno raggiunto l'immunità collettiva per il Covid-19. Ieri, infatti, il commissario aveva fatto sapere che l'aumento della produzione industriale di vaccini anti-Covid in Ue "sta andando bene" e "non abbiamo bisogno di un altro vaccino: siamo l'unico continente ad averne quattro, che produciamo anche. Ne avremo presto un quinto (probabilmente CureVac, attualmente in rolling review all'Ema insieme a Novavax e Sputnik, ndr), credo in giugno o fine maggio".

Per quanto riguarda il vaccino russo Sputnik, invece, Breton aveva ribadito che il problema è la produzione: "Di solito, quando viene approvato un vaccino", arrivare alla produzione "prende 18-20 mesi". Ora le cose si fanno più rapidamente, ma "una volta approvato, trovare uno stabilimento" e produrre il siero in quantità apprezzabili prenderebbe "probabilmente altri 10-12 mesi. - ha spiegato il commissario - In altre parole, non sarebbe per il 2021, ma per il 2022. E la nostra battaglia è ora".

Il capo del task force Ue ha poi mostrato il primo "passaporto sanitario" europeo, aggiungendo che sarà disponibile in tutta l'Unione europea "tra due-tre mesi". Intervenendo ad una trasmissione sulla radio francese Rtl, Breton ha fatto vedere un prototipo del documento, che sarà disponibile sia in versione cartacea che per smartphone. Sul documento, un codice QR e il tipo di vaccino effettuato. Per chi non ha ancora o non ha voluto effettuare il vaccino contro il Coronavirus ci sarà il risultato dell'ultimo tampone effettuato.

Nel nostro Paese, mentre il ministro della Salute, Roberto Speranza, punta sul vaccino Reithera - "siamo fiduciosi che a partire dall'autunno possa essere a disposizione" -, dalle Regioni il pressing è proprio sul vaccino russo. "Mi auguro che il Governo, anziché raccontare numeri a vanvera, si impegni affinché l'Alfa verifichi i vaccini Sputnik in tempi rapidi, non nell'arco di mesi", ha chiesto il presidente della Campana, Vincenzo De Luca. "Non siamo nell'ordinaria amministrazione, ma in guerra - ha aggiunto il governatore - e poiché sono vaccini già somministrati a milioni di cittadini, si può tranquillamente testarne l'efficacia in un mese, non in 6. E' quello che chiediamo a Governo e Aifa".

Intanto, il Lazio domani taglia il traguardo del milione di somministrazioni. "Domani il Lazio raggiungerà 1 milione di dosi di vaccino somministrate - ha spiegato l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, - e come quantità assoluta in rapporto alla popolazione è la prima Regione italiana". "Dalla prossima settimana - ha fatto sapere l'assessore - andremo a 30mila somministrazioni al giorno, in attesa di raggiungere l'obiettivo dei 60 mila al giorno, forniture permettendo. Disponibili a estendere l'orario in notturna per aumentare le somministrazioni, ma al momento non vi è la necessaria disponibilità delle forniture dei vaccini che speriamo possa arrivare quanto prima".