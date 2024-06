"Voti troppo bassi allo scritto di greco". La protesta delle maturande, restano in silenzio all’orale

"Non mi sottoporrò all’esame orale, non certo perché io ne abbia paura o perché non abbia studiato, ma perché non voglio accettare il vostro giudizio (allo scritto di greco, ndr) che non rispecchia il mio lavoro e perché non tollero la mancanza di rispetto nei miei confronti". Linda Conchetto, 18 anni del Lido di Venezia, ha messo un punto con queste parole alla sua maturità classica: ne ha fatto una battaglia di dignità. La studentessa, promessa dell’atletica leggera e già ammessa con borsa di studio per meriti sportivi alla Miami University in Ohio, ha letto le motivazioni alla commissione al liceo classico Foscarini di Venezia. Ambiva a uscire almeno con il 90 ma è ferma a 67. L’hanno seguita le compagne Virginia Gonzales y Herrera e Lucrezia Novello. L’ipotesi di frizioni tra loro e la commissione della maturità.