Vento forte in tutta la Toscana. Operaio muore travolto da un albero. Firenze, pianta cade sullo scuolabus

Il maltempo colpisce l’Italia con freddo, vento e neve, causando tragedie e disagi. A Pescia (Pistoria), un operaio di 59 anni, Mario Morina, è morto schiacciato da un albero caduto per il forte vento, mentre a Rignano sull’Arno (Firenze) un albero ha colpito uno scuolabus con otto bambini a bordo, causando lievi ferite. "Abbiamo avuto fortuna perché l’albero ha rotto solo il parabrezza", ha detto il sindaco Giacomo Certosi. In Irpinia, un 77enne è morto durante una passeggiata, probabilmente per un infarto, e a Castellammare di Stabia un 17enne è in condizioni gravi dopo essere stato colpito da un lampione mentre viaggiava su uno scooter. Al Sud, otto escursionisti, tra cui una bambina, sono stati salvati dopo essere rimasti bloccati sul Monte Cervati.